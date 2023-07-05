Бахмут приобрел дополнительное "внеполитическое значение", отметил эксперт.

Мятеж ЧВК "Вагнер" усилил значение города Бахмут Донецкой области для россиян, считает стратегический аналитик Гаагского центра исследований в области безопасности Фредерик Мертенс, передает Newsweek.

По его словам, ставки вокруг Бахмута для Москвы выше, чем когда-либо, он может стать ключевым фактором успеха контрнаступления ВСУ вдоль их восточных и южных линий фронта.

Мертенс считает, что Бахмут приобрел дополнительное "внеполитическое значение":

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"Для России удержание Бахмута теперь стало еще большим политическим императивом, и это, возможно, как раз то, что нужно Украине, чтобы заставить Россию сосредоточить свои оперативные резервы на защите этой груды руин".

Аналитик добавил, что отсутствие этих войск в других районах линии фронта, например, в Запорожье, могло бы стать "решающим" преимуществом в попытках Украины прорвать позиции России.

Бои за Бахмут - актуальные новости

Как писал УНИАН, командующий Сухопутных сил Украины, генерал Александр Сырский выразил уверенность, что ВСУ смогут отбить Бахмут Донецкой области у российских захватчиков.

Аналитики Института по изучению войны (ISW) констатируют, что в последние дни ВСУ и российские оккупанты усилили наземные атаки в районе Бахмута, и ситуация там обострилась.

Руководитель службы по связям с общественностью Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские военные начали активнее применять химическое оружие на поле боя в районе Бахмута. Скорее всего, речь идет о запрещенном веществе люизит.