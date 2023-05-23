Аналитики отметили, что Пригожин анонсировал выведение своих наемников со всей линии фронта в Украине после 1 июня.

В Бахмуте и его окрестностях продолжаются ограниченные боевые действия. На северо-западных и западных окраинах города оккупанты провели безуспешные наземные атаки.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). На кадрах с геолокацией видно, что "вагнеровцы" продвигались к трассе T0504 в юго-западном районе Бахмута. Кроме того, по некоторым данным, бои продолжаются в районе Хромово, а к югу от города в районе Белой Горы оккупанты предприняли попытку ограниченной наземной атаки.

При этом, как отметили в Институте, чрезмерная сосредоточенность на заявлении о победе в Бахмуте отвлекает от опасной ситуации в городе и вокруг него, подчеркивая вес влияния главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в информационном пространстве. Как отметили аналитики, для россиян ситуация в Бахмуте особенно уязвима, поскольку их наступательные усилия в этом районе достигли кульминации, что дает ВСУ возможность начать дальнейшие контратаки на уже ослабленных флангах россиян в Бахмуте.

Видео дня

Также аналитики отметили, что Пригожин заявил, что его наемники будут выведены со всей линии фронта в Украине после 1 июня, чтобы восстановиться и тренироваться в течение двух месяцев. Пригожин заявил 21 мая - через день после того, как он объявил о победе в городе Бахмут, что "Вагнер" передаст российским войскам контроль над Бахмутом 25 мая и полностью выйдет со всей линии фронта", - говорится в отчете ISW.

Аналитики отметили, что это заявление совпадает с их прогнозом о том, что "вагнеровцы" вряд ли будут продолжать боевые действия за пределами Бахмута из-за серьезного истощения и предела их наступательных возможностей.

По оценкам экспертов, двухмесячный период восстановления, объявленный Пригожиным, может привести к тому, что "Вагнер" будет отстранен от противстояния украинскому контрнаступлению в зависимости от того, когда и как оно начнется.

"Отход "Вагнера" от линии соприкосновения также приведет к тому, что минобороны РФ укомплектует оборонительные рубежи плохо снабженными и обученными обычными частями, подобными тем, которые отступили со своих позиций, защищаясь от украинских контратак ранее в мае", - считают аналитики.

Также аналитики рассказали о ситуации в Авдеевке. Так, по их данным оккупанты достигли незначительных успехов в районе Авдеевки. На кадрах с геолокацией видно, что россияне осуществили незначительные территориальные завоевания к юго-западу от Первомайского в 11 км к юго-западу от Авдеевки.

При этом безуспешные атака оккупанты провели возле Новокалиново, Водяного и Марьинки.

Ситуация на Донбассе

По данным украинского Генштаба, самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Донбассе. На нескольких самых горячих направлениях ВСУ отбили более 30 атак оккупантов. Эпицентром боевых действий являются Бахмут и Марьинка.

Вас также могут заинтересовать новости: