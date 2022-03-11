Канцлер сослался на соглашение об ассоциации, которое ЕС и Украина заключили в 2017 году.

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг заявил, что отвергает ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз.

Об этом Шольц сказал журналистам в четверг перед саммитом ЕС в Версале, Франция, передает CNN.

"Очень важно, чтобы мы продолжали заниматься тем, что мы действительно решили в прошлом", — считает канцлер.

Шольц сослался на соглашение об ассоциации, которое ЕС и Украина заключили в 2017 году и которое направлено на углубление политических и экономических связей. "Это курс, которому мы должны следовать", — сказал Шольц.

Немецкий лидер намекнул, что с 27 государствами-членами ЕС уже трудно достичь единогласных решений в ЕС по таким вопросам, как внешняя, экономическая и финансовая политика. Он сказал, что ЕС должен продолжать развиваться в перспективе, "когда речь идет о принятии решений, делающих возможными решения большинства".

Выступая в Версале перед саммитом, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отверг призыв Украины к ускоренному членству в ЕС.

"Нет такой вещи, как ускоренное вступление, такой вещи не существует", — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что лидеры Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и Великобритании настроены продолжать давление на Россию.

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