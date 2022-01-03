Рассматривается несколько версий, в том числе умышленное убийство.

На Донетчине обнаружили без признаков жизни военнослужащего-контрактника.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"3 января 2022 г. Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2001 года рождения, уроженца пгт Нововасильевка Запорожской области. ...Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Мариупольской спецпрокуратуры, следственно-оперативная группа Волновахского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, представители военной службы правопорядка, эксперты.

"По факту гибели военнослужащего осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются также другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием", - информирует спецпрокуратура.

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Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Волновахского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Всех, кто имеет информацию об уточнении обстоятельств трагедии, просят обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

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