Российские захватчики вывели на боевое дежурство три носителя крылатых ракет.

В Черном море российские войска сегодня, 5 июля, резко увеличили количество ракетоносителей.

Как сообщает оперативное командование "Юг", сейчас в море на боевом дежурстве находится десять кораблей.

Речь, в частности, идет о двух надводных и подводных ракетоносителях. Общий залп "Калибров" составляет до 20 ракет.

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"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. На фоне активности вражеской авиации внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть максимальное", - отмечают военные.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля корабельная группировка противника продолжала маневры в северо-восточной части Черного моря. На дежурстве находилось девять кораблей, среди которых - надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".

По данным ВМС ВСУ, в Черном море враг в целом держит с ракетами на борту два фрегата, три подводные лодки и, по некоторым данным, три катера, общий залп которых может составлять до 52 ракет.

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