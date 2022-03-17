Все они погибли в результате авиаудара по общежитию.

В Чернигове в результате российского авиаудара по общежитию погибла целая семья.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и публикует фото в видео.

Отмечается, что погибла семья из пяти человек - троих детей и их родителей.

"Спасатели достали семью погибших из 5 человек, среди них 3 детей (мальчик и девочка двойняшки по 3 годика) старшая сестренка 12 лет и их родители", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара, который произошел 13 марта, в Чернигове пострадали несколько многоэтажек в районе ЗАЗа, в том числе и общежитие. Произошло частичное разрушение жилых домов. Тогда, по информации ГСЧС, погиб один человек, двое травмировались.

Вас также могут заинтересовать новости: