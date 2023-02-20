Все бойцы боролись за Украину на восточном фронте.

В битвах против российских оккупантов погибли четверо бойцов 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Среди них был и Ростислав "Рос" Стадник, член неформального молодежного движения "Гонор" и работник АО "Киевоблгаз".

О потерях сообщил пресс-центр подразделения на официальной странице на Facebook. На момент гибели Стаднику исполнилось 25 лет. У него остались жена, родители и брат. В гражданской деятельности боец был волонтером и участником движения "Гонор". На фронт "Рос" отправился с первого дня полномасштабного вторжения.

"Во время выполнения боевого задания на востоке Украины, погиб боец "Гонора" Стадник "Рос" Ростислав. "Рос" был активным участником движения с 2015 года. В начале полномасштабного вторжения, 24 февраля, взял оружие в руки для защиты Украины. Он был человеком, на которого всегда можно положиться. Нам будет тебя не хватать. Быть воином — жить вечно", — написал предводитель "Гонора" Сергей Филимонов.

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На странице Региональной газовой компании тоже прокомментировали гибель героя: "Неописуемая потеря, боль в семье РГК! На войне с рашистами, защищая родные глаза, дом и Украину, погиб Ростислав Стадник. Его искреннюю улыбку и доброту помнят все коллеги. Воевать Герой ушел с должности менеджера по персоналу и подбору кадров АО "Киевоблгаз". Чуткий, вежливый, интеллигентный, энергичный, внимательный, откровенный, преданный. Патриот, боровшийся за страну с первого дня войны. 2 марта ему должно было исполниться 26 лет. Искренние соболезнования семье! Герои уходят на небеса".

Соболезнования выразили и на странице профсоюза "Киевоблгаза". В сообщении сказано, что Стадник трудился менеджером по персоналу с 2020 года. И за прошедшее время не было ни одного человека, которого он обидел. Воин имел подход к каждому работнику и находил компромиссное решение в любом вопросе.

"Мы разделяем боль утраты и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Коллектив компании будет помнить Ростислава как профессионального и надежного коллегу, светлого и положительного человека, как отважного патриота своей Родины. Вечная память и слава нашему Герою!", — написали в профсоюзе "Киевоблгаза".

Второй погибший — Евгений Саража с позывным "Джек". Он был добровольцем и воевал с 2014 года. С 2016-го по 2019-й состоял на должности командира 21 резервной сотни ДУК ПС Черкасской области. В 2019-м вернулся к гражданской жизни, занимался волонтерской деятельностью, но после полномасштабного вторжения России присоединился к "Волкам Да Винчи".

"Был в самых горячих направлениях во времена АТО/ООС и полномасштабной войны. В гражданской жизни имел бизнес, жену, воспитывал двоих детей. Мечтал достроить дом и жить там с семьей", — описывается Саража в официальном сообщении о гибели.

Виталий "Джин" Захарченко стал третьим погибшим. Он родом из Бердянска Запорожской области. После начала полномасштабной войны боец переехал с семьей в Ривненскую область. В декабре 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Без мужа и отца остались жена с ребенком.

Четвертый погибший — Юрий "Кабан" Кулик. За год до полномасштабного вторжения у него закончился контракт с ВСУ. Увлекался радиотехникой в гражданской жизни. Вернулся в ряды Вооруженных сил в декабре 2022 года и вступил в 1-ю отдельную штурмовую роту ДУК ПС.

"У него была жена и двое детей. Говорил, что главное — вернуться домой живым, но сначала надо отомстить [за] смерть наших рыцарей и детей, оставшихся без отца. "Кабан" навсегда в строю!", — сказано в сообщении подразделения.

Потери ВСУ на войне

Пока идут боевые действия военно-политическое руководство страны не раскрывает точные потери украинских защитников в борьбе с российскими оккупантами.

В конце ноября в Еврокомиссии заявили, что Украина потеряла на войне 100 тысяч солдат. Спустя несколько часов заявление откорректировали, убрав информацию о погибших.

На это в Генштабе ответили, что не могут подтвердить опубликованную статистику, так как потери считаются служебной информацией.

Еще действующий на тот момент советник ОПУ Алексей Арестович назвал данные Еврокомиссии ошибочными. По его словам, потери составляли между 10 и 20 тысячами.

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