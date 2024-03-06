Там одни командиры и лейтенанты.

В Украине раскрыли еще одну "пачку" ликвидированных военных РФ: в нее преимущественно вошли одни лейтенанты и капитан.

Об успешно "демобилизированных" врагах отчитался офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который регулярно выкладывает в сеть данные об уничтоженных оккупантах.

На этот раз военный раскрыл шесть лиц и имен:

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Капитан Кузуб Павел;

старший лейтенант Азизов Ахмет;

старший лейтенант Володин Артур

офицер (звание под вопросом) Павел Массов;

лейтенант Писарев Виталий;

лейтенант Шевелев Александр;

Новые потери России на фронте перешли красную линию

За минувшие боевые сутки Вооруженные сил Украины поставили едва не новый рекорд, уничтожив 1250 военных РФ. Это позволило в общей статистике потерь врага пересечь очередную красную линию - Россия ориентировочно "похоронила" в Украине около 420 тысяч своих военных, уточнил Генштаб этим утром.

Помимо потери людей, Россия также лишилась 21 танка, 40 бронированных машин, около 50 артсистем, одной системы ПВО и другого недешевого оружия.

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