 Об успешно "демобилизированных" врагах отчитался офицер ВСУ в сети / Коллаж УНИАН, фото t.me/a_shtirlitz

В Украине раскрыли еще одну "пачку" ликвидированных военных РФ: в нее преимущественно вошли одни лейтенанты и капитан.

Об успешно "демобилизированных" врагах отчитался офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который регулярно выкладывает в сеть данные об уничтоженных оккупантах.

На этот раз военный раскрыл шесть лиц и имен: 

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  • Капитан Кузуб Павел; 
  • старший лейтенант Азизов Ахмет; 
  • старший лейтенант Володин Артур
  • офицер (звание под вопросом) Павел Массов;
  • лейтенант Писарев Виталий;
  • лейтенант Шевелев Александр; 
Офицер ВСУ показал лица военных РФ, которые "довоевались" в Украине / фото t.me/a_shtirlitz

Новые потери России на фронте перешли красную линию

За минувшие боевые сутки Вооруженные сил Украины поставили едва не новый рекорд, уничтожив 1250 военных РФ. Это позволило в общей статистике потерь врага пересечь очередную красную линию - Россия ориентировочно "похоронила" в Украине около 420 тысяч своих военных, уточнил Генштаб этим утром.

Помимо потери людей, Россия также лишилась 21 танка, 40 бронированных машин, около 50 артсистем, одной системы ПВО и другого недешевого оружия.

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