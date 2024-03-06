В Украине раскрыли еще одну "пачку" ликвидированных военных РФ: в нее преимущественно вошли одни лейтенанты и капитан.
Об успешно "демобилизированных" врагах отчитался офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который регулярно выкладывает в сеть данные об уничтоженных оккупантах.
На этот раз военный раскрыл шесть лиц и имен:
- Капитан Кузуб Павел;
- старший лейтенант Азизов Ахмет;
- старший лейтенант Володин Артур
- офицер (звание под вопросом) Павел Массов;
- лейтенант Писарев Виталий;
- лейтенант Шевелев Александр;
Новые потери России на фронте перешли красную линию
За минувшие боевые сутки Вооруженные сил Украины поставили едва не новый рекорд, уничтожив 1250 военных РФ. Это позволило в общей статистике потерь врага пересечь очередную красную линию - Россия ориентировочно "похоронила" в Украине около 420 тысяч своих военных, уточнил Генштаб этим утром.
Помимо потери людей, Россия также лишилась 21 танка, 40 бронированных машин, около 50 артсистем, одной системы ПВО и другого недешевого оружия.