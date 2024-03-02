Заместитель командира "авдеевской" бригады показал жесткие кадры с эшелонами ликвидированных россиян.

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин продемонстрировал, в чем суть слов "россиян умирает много" страшными фото из Авдеевского направления.

Военный показал жестокие кадры численного количества ликвидированных оккупантов, на отдельных фотографиях мертвые на мертвых лежат. Отмечаем, людям с чувственной психикой нельзя на такое смотреть, это кадры 18+.

"Когда я говорю, что россиян здесь умирает очень много - имею в виду именно это", - прокомментировал Жорин.

Майор утверждает - потери России уже почти невозможно оценить. "Хотя российская сторона это никогда и не собиралась делать", - добавил он.

Украина возле Авдеевки разгромила элитную бригаду россиян

Накануне бойцы еще одной бригады, находящейся на Авдеевском направлении (47-я ОШБр), сообщили о разгроме элитной группировки России.

Речь шла о 15-ой отдельной гвардейской бригаде, которую уничтожили "в ноль". В качестве доказательства украинские военные показали видео, на котором также есть достаточно жесткие моменты.

В ВСУ уточнили, что отработали по врагу ротой ударных БПЛА в совокупности с легендарными экипажами Брэдли.

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