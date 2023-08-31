О повышении опасности в акватории заявили Силы обороны юга Украины.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, в акватории враг по состоянию на утро 31 августа увеличил количество ракетоносителей.

В частности, на боевое дежурство дополнительно выведены фрегат и еще один малый ракетный корабль. Общий залп "Калибров" составляет до 24 единиц.

"Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. Реагируйте оперативно", - подчеркивают украинские военные.

Вчера в Черном море появился ракетоноситель проекта "Буян-М"

Напомним, вчера вечером российские оккупанты вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель - ракетный корабль проекта "Буян-М" с 8 ракетами типа "Калибр". Утром 31 августа ракетоносители отсутствовали.

В ночь на 30 августа армия РФ с использованием стратегической авиации, из акватории Черного моря атаковала Одесскую область ракетами воздушного базирования, предположительно, Х-101/Х-555/Х-55. Восемь ракет были уничтожены.

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