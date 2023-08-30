На дежурство вышел ракетный корабль проекта "Буян-М".

Российские захватчики вывели в Черное море ракетоноситель. Как сообщают Силы обороны юга Украины, на боевое дежурство врагом выведен надводный ракетоноситель.

"Малый ракетный корабль проекта "Буян-М" может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр", - рассказали военные.

Отмечается, что по состоянию на сейчас активности вражеской авиации не зафиксировано, информации о пусках ударных беспилотников пока не поступало.

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"Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким. Сигналы воздушной тревоги - обязательными для реагирования", - отмечают украинские защитники.

Российские корабли в Черном море - детали

Утром 30 августа корабельная группировка оккупантов составляла 11 единиц: 10 - в Черном море и один корабль - в Азовском. Ракетоносители на боевом дежурстве отсутствовали и заведены в пункты базирования.

Напомним, ночью враг совершил массированную атаку, запустив сначала ударные беспилотники типа Shahed-136. Было уничтожено пять дронов: три над Николаевщиной и два - над Кировоградщиной.

Позже, с использованием стратегической авиации, из акватории Черного моря россияне атаковали Одесскую область ракетами воздушного базирования, предположительно, Х-101/Х-555/Х-55. Восемь ракет уничтожены силами противовоздушной обороны и морской охраны над морем.

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