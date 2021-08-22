На Луганщине возвели новую телевизионную башню.

На территории Попаснянской тергромады Луганской области завершено строительство радиотелевизионной станции, благодаря которой украинский контент снова станет доступным на части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Благодаря сотрудничеству государственной и местной властей сегодня в Луганской области завершено строительство телевизионной башни. Это стратегически важный объект, ведь на прифронтовых территориях с 2014 года частично отсутствует украинское радио - и телевещание. Также из построенной телебашни будет осуществляться трансляция на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Около 200 тыс. человек с обеих сторон линии разграничения получат доступ к украинскому контенту", — отметил министр.

Сообщается, что конструкция башни является уникальной инженерной разработкой высотой в 150 метров и весом почти 100 тонн. Предполагается, что телебашня обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и 8 радиоканалов.

Справка УНИАН. Проект радиотелевизионной станции "Камышеваха" стал победителем открытого конкурса Минрегиона в 2018 году среди проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.

Автор: Богдан Слуцкий