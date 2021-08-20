В Украине начнет работать первое Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Объект построили в Чернобыльской зоне отчуждения. В хранилище будет отправляться отработанное топливо с трех функционирующих атомных электростанций Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

13 августа 2021 года, Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) проектной документации. Этим сертификатом ГАСИ также подтвердила готовность объекта к эксплуатации.

Известно, что строительством занималась украинская компания БК "КБР" и концерн NESTRA. За 7 месяцев компания сделала наладку кранов, сложные системы радиационного контроля, коммутаторной связи и радиолинейной, систему контроля управления ЦХОЯТ.

Также, на заказ БК "КБР" был изготовлен Универсальный мобильный тягач на комбинированном ходу. Этот единственный в Украине тягач будет доставлять топливо с АЭС в ЦХОЯТ. Уникальность тягача в том, что он может передвигаться как по железнодорожным путям, так и по обычным дорогам. Аналоги таким тягачам есть только в Германии и США.

Важность данного проекта тем, что Украина наконец сможет отказаться от хранения отходов ядерного топлива на территории России. Ежегодно на это уходило от $200 млн. После открытия собственного хранилища страна сэкономит огромные деньги, которые сможет вложить на технологическое развитие атомных станций и обеспечит себе энергонезависимость и безопасность.

Напомним: строительство ЦХОЯТ продолжалось 4 года. 3 года строительством занималась компания Максима Микитася "УкрБуд" и в конце 2020 с ними был расторгнут контракт из-за задержек сроков строительства (объект планировали закончить еще в 2019 году - прим. автора). А также Энергоатом подал в суд на "УкрБуд" в связи с невыполнением условий контракта и не возврата аванса более чем на 100 млн грн.

С 2021 года согласно тендерной процедуре объект строила и закончила компания БК "КБР". На счету компании уже десятки проектов государственного значения. Именно БК "КБР" и закончила строительство ЦХОЯТ в рекордные поставленные сроки.

Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт сердца МОЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.

Автор: Иван Бойко