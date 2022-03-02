Снаряд прилетел прямо над головой волонтера.

Момент прилета снаряда в здание прямо над головой украинского волонтера попал на видео.

"Расчитываемся, потратили все деньги только что. Заработали терминалы. Мы скупились поразвозили, сейчас еще закинем в метро. Сбор снова открыт", - говорит он в ролике.

И на последнем слове "прилетает" удар с воздуха, волонтера накрывают осколки. Но он выжил, судя по видео. Место съемки неизвестно.

Ранее один из украинских волонтеров рассказал, что Волноваху и тысячу ее мирных жителей стирают с лица земли, эвакуация невозможна из-за беспощадных, непрекращающихся обстрелов.

Вас также могут заинтересовать новости: