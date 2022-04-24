Военные показали чрезвычайно ценные и одновременно исторические фотографии.

Украинские снайперы держат русских захватчиков на прицеле 24/7. В частности, охота на офицеров оккупантов продолжается в 28-й отдельной механизированной бригаде.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины. Они опубликовали фото наших снайперов.

"Добрый вечер, мы из Украины! Бойцы 28 ОМБр держат ситуацию под контролем, а самого оккупанта в прицеле снайперской винтовки", – написали в ведомсте.

Подчеркнули, что каждый, кто враждебно ступил на украинскую землю, нигде не скроется от снайперов: ни в чистом поле, ни в городской застройке.

Напомним, ранее украинская снайперка с позывным "Уголек" объяснила, почему воюет против русских оккупантов.

В январе этого года у девушки закончился контракт, она решила сделать перерыв. И после начала полномасштабного вторжения вернулась к морской пехоты как мобилизована.

"Мочить их всех надо! Это не люди. Фашисты и те не были такими подлыми, как эти орки. Мы обязательно победим. Лично я буду стоять до последнего! Радует, что некоторые наши люди открыли глаза, и теперь понимают, кто есть кто!"– объясняет свое решение вновь служить в армии военная.

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