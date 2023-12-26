Он считает, что настоящим прорывом для победы может стать не человеческий ресурс, а инновационные технологические решения в виде дронов и связанных с этим систем.

Военный эксперт Александр Мусиенко проанализировал тактику, которую использует российская оккупационная армия для активизации давления зимой на востоке Украины. Также он рассказал об основной задаче Сил обороны в следующем году и необходимости креативных технологических решений для достижения прорыва в войне.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что еще опыт Второй мировой войны и боев на территории тогдашней Украины продемонстрировал, "что восток, даже тогда, больше подходил для условий ведения боевых действий зимой, чем юг". Так складывалось в силу ландшафта, урбанизации, большего количества населенных пунктов, где было проложено много дорог уже тогда, не говоря о настоящем времени. "Соответственно, это давало возможность передвигаться лучше чем в степных районах. Где путей меньше или те что есть, их может переметать (снегом - УНИАН)", - провел исторические параллели Мусиенко .

Если разобрать каждый участок Восточного фронта конкретно, "что называется на молекулы" и посмотреть, как сейчас осуществляются наступательные действия российских войск, то в основном враг использует пехоту при поддержке большого количества дронов.

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"Очень часто можно увидеть штурмовые группы. А сейчас Россия создает дополнительные - по 159 человек. Фактически они на прошлой неделе создали 49 дополнительных штурмовых групп, только Центральный военный округ. Это фактически роты, к которым добавились БпЛА, что доставляет нам серьезные хлопоты. Потому что они увеличили применение количества FPV-дронов и "ланцетов", например, если взять Авдеевское направление, то враг там преобладает нас в применении этих дронов. В придачу пехотные группы поддерживают гранатометы, минометы. Часто штурмовые действия осуществляются при поддержке артиллерии, которая есть на позициях и авиации. Но, в основном россияне идут с помощью этих групп, которые не очень зависимы от погодных условий. Поэтому, из-за специфики штурмовых действий, происходит постоянная эскалация ситуации", - акцентировал Мусиенко.

Он добавил, что чаще всего вражеские штурмы на Восточном фронте происходят непосредственно в населенных пунктах. "Где в принципе, идут бои в развалинах городов, которые от них еще остались. С Югом ситуация другая, там открытые участки, там размякает почва и там сложнее. Это не дает, например, врагу действовать так же активно",- отметил Мусиенко.

Сейчас очень активно обсуждается глобальный вопрос, какими будут боевые действия в Украине в следующем году, в частности, с этим связано много публикаций в западных медиа. "В прошлом году в этом смысле все было проще. Потому что все понимали, готовится контрнаступление. Соответственно, мы не говорили о направлениях, но понимали, что это будут наступательные действия и к этому готовятся", - сказал Мусиенко

По мнению военного эксперта, в зимний период, в частности, на юге, перед Силами обороны будет стоять основная задача - это сдерживать российские оккупационные войска, не давать возможности продвигаться и уничтожать как можно большее количество врагов и их военного ресурса.

"На этот год – 2024, я думаю, что зиму наши силы точно будут в обороне. В частности, на направлении Работиного. Там же враг контратакует постоянно. Там задача удерживать наши позиции и стабилизировать фланги постоянно, с которых так же противник будет атаковать. Я думаю, на зиму будет стоять глобальная задача, это удерживать врага, не давать продвигаться и уничтожать как можно большее количество врагов", - подчеркнул Мусиенко.

Он считает, что настоящим прорывом для Украины в войне может стать не человеческий ресурс, а инновационные технологические решения.

"Когда мы говорим о мобилизации, что нам нужны люди. Мы в этой войне можем одержать победу, если найдем эффективные инновационные способы, каким образом заменять человеческий ресурс... Это, кстати, тот инновационный технологический прорыв, о котором писал главнокомандующий ВСУ в статье The Economist. В этом вопросе дроны, роботизированные системы, которые могут передвигаться по земле, наземные дроны или надводные, они заменяют многие где человеческий фактор. Это и есть наш выход. Тогда мы сможем воевать эффективно с Россией, не применяя и не пытаясь соперничать с ними в человеческом ресурсе. К большому сожалению, здесь демография за них. Поэтому, мы должны быть креативнее", - акцентировал Мусиенко.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в течение суток произошло 76 боевых столкновений с оккупационными войсками, они атаковали почти по всей линии фронта.

Больше всего усилий россияне сосредоточили на Лиманском и Авдеевском направлениях. Кроме того, они пытаются выбить украинские силы с плацдармов на левобережье Днепра.

Днем российские СМИ распространили информацию, о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе Кремля Владимиру Путину о взятии под контроль города Марьинка Донецкой области.

В то же время спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку продолжаются. Также украинские силы держат оборону Авдеевки.

На днях министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что украинской армии нужно мобилизовать 500 тысяч рекрутов, чтобы усилить оборону линии соприкосновения.

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