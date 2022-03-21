Президент подчеркнул, что оккупанты получат только одно наказание - "вечный подвал, навечно под бомбами, навечно без еды, воды и тепла".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные никак не находят дорогу домой, поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд божий.

Об этом он заявил в видеообращении.

Зеленский отметил, что сейчас прошли уже 25-е сутки как российские военные ищут и никак не могут найти "придуманных ими нацистов, от которых они хотели якобы защищать наших людей, как они ищут и не могут найти украинцев, которые бы встречали их с цветами".

"Российские военные никак не находят дорогу домой, а потому наши военные помогают им с дорогой на суд божий, на котором они получат только одно наказание, одно на всех - вечный подвал, навечно под бомбами, навечно без еды, воды и тепла. За все, что они наделали против наших людей...",- подчеркнул он.

Президент упомянул о преступлениях оккупантов в Ахтырке, Харькове, Бородянке, Чернигове, Волновахе, Мариуполе и многих других отважных украинских городах.

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