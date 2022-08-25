Более 50 стран оказали Украине военную помощь в течение последних нескольких месяцев.

Украина в ближайшие годы может перейти на натовское вооружение.

Об этом во время брифинге заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

Для полной интеграции в систему вооружений НАТО Вооруженным силам понадобится по крайней мере три года.

"Вероятно, через годы они (ВСУ – ред.) все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, на мой взгляд, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов НАТО", - сказал Каль.

Более 50 стран, по подсчетам Каля, оказали Украине военную помощь в течение последних нескольких месяцев.

По словам заместителя главы Пентагона, будущее ВСУ будет базироваться на гораздо меньшем количестве систем, которые, однако, проще обслуживать.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.

В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.

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