Город уже "надел" траур по погибшим, которые стали жертвами российских боеголовок.

Украинцы показали момент ничего "прилета" ракеты оккупантов по Умани (Черкасская область). Как известно, сейчас город уже "надел" траур по погибшим из-за российской агрессии.

В ролике, который распространяется в социальных сетях, один из жителей Умани из окна своего дома показал, как ПВО сбивает вражескую ракету в небе над городом. Он констатирует, что есть несколько попаданий. Ночную тишину в Умани нарушили громкие взрывы.

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Ситуация в Умани после ракетного удара россиян

Напомним, что мэр Умани Ирина Плетнева уже объявила трехдневный траур по погибшим и сообщила, что в городе отменяются развлекательные мероприятия на неопределенный срок.

Утром городские власти Умани сообщили, что ракета РФ попала в одну из местных многоэтажек. Сначала было известно о 4 погибших, однако по состоянию на 10:05 утра под завалами погибли 10 украинцев.

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