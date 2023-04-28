Украинцы показали момент ничего "прилета" ракеты оккупантов по Умани (Черкасская область). Как известно, сейчас город уже "надел" траур по погибшим из-за российской агрессии.
В ролике, который распространяется в социальных сетях, один из жителей Умани из окна своего дома показал, как ПВО сбивает вражескую ракету в небе над городом. Он констатирует, что есть несколько попаданий. Ночную тишину в Умани нарушили громкие взрывы.
Ситуация в Умани после ракетного удара россиян
Напомним, что мэр Умани Ирина Плетнева уже объявила трехдневный траур по погибшим и сообщила, что в городе отменяются развлекательные мероприятия на неопределенный срок.
Утром городские власти Умани сообщили, что ракета РФ попала в одну из местных многоэтажек. Сначала было известно о 4 погибших, однако по состоянию на 10:05 утра под завалами погибли 10 украинцев.