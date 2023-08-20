Авторитетное американское издание опубликовало "всепропадническую" статью о ситуации в войне.

Шансы на возвращение Украиной своих территорий постепенно уменьшаются. Летнее контрнаступление, на которое были большие надежды, не дает результатов. Об этом пишет The Washington Post.

"После более двух месяцев боев контрнаступление показывает признаки остановки. Прогресс Киева остается ограниченным несколькими селами, российские войска давят на севере (на Купянском направлении – УНИАН), а план подготовки украинских пилотов на F-16 американского производства откладывается. Неспособность Украины продемонстрировать решающий успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт заходит в тупик", – говорится в статье.

Издание отмечает, что секретный отчет разведки США, который стал известен общественности, прогнозирует низкие шансы на способность ВСУ освободить Мелитополь до конца года.

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По мнению аналитиков, без более совершенного вооружения, предназначенного для усиления украинской армии, или без полного привлечения тех сил, которые все еще остаются в резерве, Украине вряд ли удастся обеспечить прорыв в контрнаступлении.

"Вопрос здесь заключается в том, какая из двух сторон быстрее истощится. Мы не должны ожидать достижения каких-либо крупных военных целей за одну ночь", – сказал Франц-Стефан Гади, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований и Центра новой американской безопасности, посетивший Украину в июле.

Он подчеркнул, что на текущем этапе войны обе стороны сосредоточены не столько на получении территориальных успехов, сколько на попытках исчерпать ресурсы противника.

Отвечая на вопрос о ходе контрнаступления, западные и украинские официальные лица призывают к терпению, описывая бой как более медленный, чем ожидалось, но настаивают, что он стабильно дает успехи.

The Washington Post отмечает, что окно времени для проведения наступательных операций Украиной ограничено. В прошлом году украинские войска достигли незначительного прогресса после освобождения Херсона, поскольку установилась неблагоприятная погода.

Как уверяет советник министра обороны Украины Юрий Сак, поскольку силы обороны продвигаются медленно, украинское командование прибегает к ударам беспилотниками. Но аналитики предупреждают, что эти атаки, хотя и могут отвлечь внимание от медленного наземного контрнаступления Украины, вряд ли склонят весы войны в пользу Киева.

"Украинцы просто не имеют достаточного потенциала, чтобы создать достаточное количество беспилотников и нанести удары глубоко по российской территории по достаточному количеству целей, чтобы подорвать желание России воевать", — сказал Боб Гамильтон, полковник армии США в отставке и сотрудник Института исследований внешней политики США.

Украина также наносила удары боеприпасами большой дальности по российской материально-технической инфраструктуре вдали от линии фронта в течение последних месяцев. Но, как отмечает выше упомянутый Франц-Стефан Гади, до сих пор эффект таких ударов не отразился на конфигурации линии фронта.

"Мы знаем, что российская позиция ухудшилась, но она не ухудшилась настолько, чтобы можно было ожидать неизбежного краха", — сказал он и подчеркнул, что кампанию ударов по вражеским тылам можно назвать успешной лишь тогда, когда силы противника больше не могут привлекать резервы и пополнять запасы.

Однако вместо того, чтобы развалиться, российские войска оказывают ожесточенное сопротивление на юге и даже наступают на востоке. The Washington Post отмечает, что между освобождением соседних сел Старомайорское и Урожайное прошло три недели, а продвижение между ними стоило украинцам "больших потерь".

Неспособность Украины нанести России значительный ущерб ударами по собственно российской территории издание связывает с ограничениями, которые Запад наложил на использование предоставленного оружия. Поэтому Украина может атаковать российскую территорию лишь маломощными и несовершенными беспилотниками собственного производства.

Администрация Байдена "очень успешно" справилась с риском прямого конфликта с Россией, постепенно предоставляя Киеву более совершенные системы вооружения и боеприпасы большей дальности, сказала Келли Грико, которая исследует операции ВВС в качестве старшего научного сотрудника Центра Стимсона.

"С начала этой войны союзники Украины проникались опасением, что все может кончиться какой-то непреднамеренной эскалацией", - сказала она.

Именно поэтому, когда Киев месяцами запрашивал у Соединенных Штатов ракеты большего радиуса действия ATACMS, администрация Байдена отказывалась их предоставить, ссылаясь на ограниченные поставки и опасения эскалации конфронтации с Россией. Представители администрации Байдена неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты не поощряют и не разрешают удары по территории России.

При этом Белый дом обеспокоен даже тем, что эскалацию могут повлечь удары собственно украинских беспилотников по российской территории.

Война в Украине - последние новости

По данным американского Института изучения войны, Силы обороны Украины смогли преодолеть основную полосу минных заграждений в двух местах на юге. Аналитики предполагают, что теперь темпы украинского контрнаступления могут несколько ускориться.

Между тем российский агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше украинских территорий. Именно поэтому за прошедшие сутки россияне пытались идти вперед к югу от Бахмута и возле Марьинки. Кроме того, агрессор пытался снова оккупировать село Урожайное, которое ВСУ освободили несколько дней назад.

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