Арсенал украиснких военнослужащих могут значительно усилить ракеты Taurus и ATACMS.

Генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал, что Украине нужно для освобождения временно оккупированного Россией Крыма.

Отвечая на вопрос, достаточно ли ВСУ средств, для того, чтобы доставать все объекты в Крыму, генерал сказал:

"Мы уже достигли таких ресурсов. Это ракеты, которые дают нам партнеры. Мы имеем право наносить удары по всей территории Крыма, по Керченскому мосту, по всем другим территориям. Тут ограничений нет… Поэтому удары и по Керченском мосту, и по черноморскому флоту, и по Севастопольской бухте - это конкретные законные цели… И наши средства. Например, те же надводные беспилотники на 800 километров, которые уже показали, что мы достаем до Новороссийска. Соответственно, они могут подрывать и мосты, и наносить удары по флоту, по береговым точкам противника. И есть беспилотники дальнего радиуса действия".

При этом Маломуж отметил, что арсенал ВСУ могут значительно усилить ракеты Taurus и ATACMS.

А, говоря о том, какое оружие необходимо Украине для того, чтобы преодолеть оборонительные сооружения России на полуострове, эксперт отметил: "В первую очередь мы говорим о дальнобойных ракетных системах, и не только о тех, которые бьют на 300 километров, но и о HIMARS и M270, также есть гаубицы иностранного и нашего производства… И, конечно, это обязательно проведение массивных атак беспилотниками, но уже тяжелыми…".

Атаки на Крымский мост 12 августа - что сообщалось

Как писал УНИАН, днем 12 августа на построенном оккупантами Крымском мосту около 13:00 прозвучали взрывы.

Спустя пару часов мост посторно атаковали. На нем перекрывали движение, потом российские власти сообщили об огромыных очередях автомобилей.

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