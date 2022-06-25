Минобороны продолжает обсуждать с партнерами Украины необходимость поставок современных танков и самолетов.

Противокорабельные системы, которые Украина получит от стран-партнеров, позволят усилить способность украинского флота защищать интересы нашего государства в Черном море.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью ICTV.

Также, по его словам, в Украину поступят дополнительные системы MLRS.

"Будет больше систем MLRS и, соответственно, к ним ракеты с соответствующей точностью поражения и дальностью действия. Главное, что мы продемонстрируем нашим партнерам, что мы исправно умеем применять эту доктрину", - отметил Резников.

По его словам, Минобороны продолжает обсуждать с партнерами Украины необходимость поставок современных танков и самолетов. Резников подчеркнул, что пока политическое решение о предоставлении такой техники не принято.

"Поддержка от других стран - очень важна и критична. Именно благодаря этому ресурсу Украина победит", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, США передадут Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Пакет военной помощи включает оружие и военное оборудование.

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