Андрющенко публикует архивные фото от Сопротивления.

Украина могла поразить российские самолеты А-50 и Ил-22 с помощью американского зенитного ракетного комплекса"Patriot".

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, удары были нанесены около 21:00. "Предварительно, А-50 сбит, а Ил-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома. Исчез с радаров после начала снижения, в районе Керчи", - добавил он.

Также Андрющенко обнародовал архивные фотографии российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 от 27 декабря. "Фотография нашего Мариупольского сопротивления с указанием места посадки, что мы получили в порядке охоты за летчиками. Теперь - в архив. С удовольствием. Кто там следующий?" - отметил он.

Видео дня

В Силах обороны юга отметили, что А-50 помогает оккупантам определять расположение украинских объектов и наводить удары по ним. Всего на вооружении Российской Федерации три единицы А-50 и шесть единиц А-50У. Один самолет стоит около 330 миллионов долларов.

Также военные напомнили, что в прошлом году один российский А-50 уже был поврежден. Тогда самолет, расположенный на авиабазе "Мачулищи", атаковал беспилотный летательный аппарат.

Украина сбила российские самолеты: что известно

Сегодня вечером стало известно о вероятном поражении двух российских самолетов над Азовским морем. Информацию подтвердил народный депутат Юрий Мысягин и спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По данным РБК-Украина, пилот подбитого Ил-22м1 хотел совершить посадку в Анапе, российский пилот запросил эвакуацию и вызов "скорых" и врачей.

Вас также могут заинтересовать новости: