Артем Августинович потушил свое горящее лицо и спасал других раненых.

Спасатель Артем Августинович, который 15 марта получил ранения в Одессе во время удара по городу "Искандером", рассказал, что происходило в "адском месте", где погибли более 20 человек. Видео с рассказом спасателя обнародовала пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

"Это самый молодой и храбрый Артем Августинович - настоящий герой, который во время повторного ракетного обстрела 15 марта получил ожоги и травмы, но "потушил свое горящее лицо и побежал спасать своих ребят", - рассказали в пресс-службе.

Мужчина рассказывает, как через несколько минут после первого взрыва он вместе с коллегами отправился на место происшествия. В тот момент ему казалось, что вокруг все замерло, а двигаются только спасатели. По прибытию они увидели ужасную картину - разрушенное здание, большое пламя и тому подобное.

"Все, что я помню, - это как просто поворачиваюсь спиной к пожару, раздается взрыв. Меня отбрасывает прямо в сторону, падаю. Хочу встать, не понимаю ничего... Не могу открыть глаза из-за того, что перед глазами просто желто-яркая картинка - я понимаю, что мое лицо горит, горит подкасник. Я хочу его руками потушить, но не получается...", - рассказал Августинович.

По его словам, он хотел обратиться к коллегам за помощью - попросить потушить пламя, но вокруг слышал стоны и крики раненых, а на земле видел только силуэты. Артем уже не помнит, как потушил свое лицо и начал выползать из эпицентра взрыва. Говорит, что и сейчас не может поверить в чудо - у него уцелели руки и ноги.

"Я выполз, было все как в тумане... Вот тогда у меня уже было ощущение, что я застыл на месте. Тогда уже увидел Сашу (спасатель Александр Донцов тоже получил ранения - УНИАН), спрашивал его, как он, имеет ли ранения. А он сказал, что ничего не слышит...", - добавляет Августинович.

Ребята понимали, что нужно возвращаться в пламя - спасать тех, кто нуждался в помощи.

"Мы собрались с силами и пошли. Было очень страшно возвращаться - все горело, раздавались взрывы... (от утечки газа - УНИАН). Увидели нашего коллегу Дмитрия, который находился в полубессознательном состоянии, у него был открытый перелом ноги. Понимали, что его нужно оттуда забрать. Если мы его не заберем, он может сгореть заживо", - поделился воспоминаниями Августинович.

Он вспоминает, как они тянули товарища в безопасное место, из-за ранения им не хватало сил, а впоследствии Дмитрия передали врачам "скорой". Помнит, что был в шоковом состоянии, пытался еще кому-то помочь. Однако ему стало плохо и пришел в себя он в больнице - в одной палате с Донцовым.

По его словам, страшным ударом для него стало известие о гибели двух коллег - водителей ГСЧС. Как только ему вернули телефон, сразу связался с женой, которая очень быстро к нему приехала.

"Удивился, что она так быстро ко мне приехала. Волновался, как она отреагирует, когда меня увидит. Не знал, что у меня с лицом, - оно было перебинтовано... Боялся, что у нее начнется истерика. Переживал за нее и маму. Просил жену сказать маме, что со мной все в порядке, якобы, я просто испугался. А она говорит, что мама уже все знает - видела новости, фото...", - рассказывает спасатель.

Он подчеркивает, что, несмотря на пережитый ужас, из профессии уходить не собирается.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС, Августиновичу - 21 год.

"Его вчера прооперировали, достали обломок из спины. Еще будет операция, потому что есть (обломки - УНИАН) в руках", - добавили в управлении.

Двойной удар по Одессе 15 марта

Из-за ракетного удара по Одессе 15 марта погиб 21 человек, десятки раненых оказались в больницах. В частности погибли полицейские (среди них - командир полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Александр Гостищев), два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения, бывший вице-мэр Одессы и др.

Российская армия нанесла по Одессе два удара ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне города - на улице Дача Ковалевского. После первого удара на место попадания на помощь пострадавшим очень быстро прибыли специалисты соответствующих служб, но в этот момент россияне запустили вторую ракету.

Один из спасателей - Александр Донцов, который выжил в тот день, - рассказал об "адских" первых минутах. По его словам, от страшного ранения его спасли иконки, которые были в кармане вместе с документами. Обломок в них застрял, но конечность уцелела.

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