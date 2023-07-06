Под завалами ищут еще нескольких человек.

Число жертв ракетного удара российских оккупантов по Львову в ночь на 6 июля выросло до шести. Спасатели продолжають разбирать завалы.

В эфире телемарафона председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подчеркнул, что на связь до сих пор не выходит семья, которая могла быть в разрушенном доме. "Семь человек из-под завалов спасены сейчас. И около 70% разобранных завалов", – отметил он.

Глава ОВА добавил, что они не теряют надежды спасти людей.

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"До сих пор одна из семей не выходит на связь. Но надеемся, что их или там не было, или мы их спасем", – сказал Козицкий. Он также отметил, что медицинская помощь была оказана 130 людям, госпитализированы 13 человек.

Позже мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале отметил, что поисково-спасательная операция продолжается уже 17 часов.

"Пятерых человек достали из-под завалов и сейчас еще ищут пятерых человек", – сказал он.

Впоследствии Садовой сообщил, что под завалами нашли тело еще одной погибшей женщины.

Ракетный удар оккупантов по Львову

В ночь на 6 июля Львов был атакован российскими оккупантами. Вражеская ракета попала в многоэтажку. Захватчики выпустили по городу 10 крылатых ракет "Калибр", семь из которых удалось уничтожить противовоздушной обороне.

Были повреждены 35 домов, учебные заведения, общежития, большой офисный центр и много автомобилей. В городе объявлен двухдневный траур по погибшим в результате ракетного удара.

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