В сети сообщают о "жестком прилете" в Пскове.

Российский Псков, где несколько дней назад во время атаки дронов было уничтожены самолеты Ил-76, снова находится под ударом БПЛА. В городе работает ПВО.

Соответствующие видео публикуют российские телеграм-каналы. На кадрах слышны звуки выстрелов. В то же время некоторые паблики пишут о "жестком прилете".

"В Пскове снова слышна стрельба. По информации местных жителей, также в городе работает ПВО (предположительно, отражая атаку БПЛА)", – говорится в сообщении.

Позже ситуацию прокомментировал губернатор Псковской области РФ Михаил Ведерников.

"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неизвестный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет. Подробности позже", – написал он.

Отметим, что Псков расположен в 800 километрах от Украины. Несмотря на это расстояние, несколькими днями ранее там был атакован местный аэродром.

Атаки дронов по России 31 августа

Утром 31 августа беспилотники атаковали российский Брянск. Губернатор области Александр Богомаз отчитался, что все БПЛА якобы сбили, а пострадавших и разрушений не было.

Однако местные сообщали, что в центре Брянска попадали обломки дронов. Там перекрыли улицы.

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