В частности, украинцев, отказавшихся от российского паспорта, принудительно выселяют в Россию.

Российские захватчики принудительно выселяют украинцев из оккупированного Геническа и на их место заселяют представителей национальных меньшинств из Российской Федерации.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook. В частности, российские оккупанты продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины.

"Так, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе и семей с детьми и лиц пожилого возраста. Их места жительства оккупанты заселяют, как правило, представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ", - говорится в сообщении.

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Депортация украинцев: последние новости

Как сообщал УНИАН, в мае 2023 года Государственная дума РФ разрешила депортировать украинцев с захваченных украинских территорий, чем "узаконила" военные преступления против украинского гражданского населения.

Недавно в России официально заявили, что за последние годы вывезли из Украины 700 тысяч детей. По данным правозащитников, на оккупированных территориях остаются 7 тысяч детей-сирот.

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