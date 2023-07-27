Попытки НАТО избежать столкновения с россиянами дают Путину и "его камарилье" карт-бланш на преступления, считает Чалый.

Размещение стратегических бомбардировщиков на российской авиабазе "Оленья" в непосредственной близости от стран НАТО объясняется абсолютной убежденностью агрессора в том, что Альянс не пойдет на столкновение. Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Несмотря на все оральные угрозы из Кремля странам НАТО, на самом деле, ни одного столкновения с НАТО они не то что не ожидают – знают, что это им абсолютно не грозит. А если что-то вдруг и происходит (не туда самолет залетит, или ракета) – то "голуби мира" сами прикроют хулиганские действия "ястребов войны", – написал он в Facebook.

Чалый отметил, что именно поэтому стратегические бомбардировщики, обстреливающие ракетами Украину, Россия перебазировала с аэродрома "Энгельс" под Саратовом не в Сибирь и на Дальний Восток ("Белая" в Иркутской области или "Украинка" в Амурской области), а в Оленью.

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"Оленью, которая уязвима от многих видов ракет наземного базирования, тем более от воздушных запусков, потому что находится прямо под боком у НАТО (примерно 150 км)", – объяснил Чалый.

Он подчеркнул, что постоянные заявления на высшем уровне о необходимости избежания столкновения НАТО с Россией "фактически дают Путину и его камарилье карт-бланш на их преступные действия". Чалый называет такое поведение НАТО не стратегией, направленной на уменьшение эскалации, а приглашением агрессора к ней.

Аэродром "Оленья": какие самолеты РФ там базируются

Как известно, на российской авиабазе "Оленья" базируются, в частности, российские бомбардировщики Ту-95МС, которые обстреливают Украину. В мае появились спутниковые снимки российской авиабазы, которые это подтверждали.

Отметим, что в декабре 2022 года в Саратовской области на аэродроме "Энгельс" была громкая "бавовна". Из-за страха потерять подавляющую часть своей авиации, Минобороны РФ рассредоточило авиафлот "Энгельса" по разным базам.

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