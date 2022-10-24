Всего за 8 месяцев войны Военные ВСУ получили 403 рации стоимостью 6,5 миллиона гривень.

Безопасная устойчивая радиосвязь является неотъемлемой частью как для проведения успешных военных операций, так и для спасения жизни. Осознавая роль связи "на нуле", Parimatch систематически покупает и отправляет рации украинским защитникам на самые горячие участки фронта. Всего за 8 месяцев войны Военные ВСУ получили 403 рации стоимостью 6,5 миллиона гривень.

"От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это сверхважно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь. Мы понимаем, что продолжается и технологическая война. Именно поэтому 8-й месяц подряд работаем в режиме технологического усиления защитников Украины. Все наши действия имеют одну неизменную цель: приблизить победу Украины", — добавила Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

В дополнение к средствам радиосвязи компания доукомплектовывает бойцов различных подразделений защитной амуницией. Востребованным снаряжением среди военнослужащих оказались плитоноски, комплекты утепленной формы, обувь, термобелье и перчатки.