Общая сумма арестованных активов Дмитрия Табачника превышает 2 млн долл. Это прежде всего недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.

Наложен арест на средства бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который бежал из Украины вместе с другими соратниками экс-президента Виктора Януковича после Революции Достоинства.

"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры наложен арест на средства гражданина Украины, который был министром образования и науки в 2010-2014 годах. Также арестовано имущество его матери", - сообщили в Офисе генпрокурора. Там не назвали имя бывшего чиновника, но как известно, в тот период эту должность занимал Табачник.

"Решением Винницкого городского суда арестованы семь земельных участков, расположенных в пгт Козин Киевской области, а также 144 тыс. долларов. Земли принадлежат матери экс-чиновника, арестованные средства находились на банковском счете самого подозреваемого", - говорится в сообщении.

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Также, по данным следствия, бывший государственный деятель организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов. Он действовал от имени представителей высших органов власти РФ, в том числе российской Федеральной службы безопасности.

Так, следствием установлены контакты подозреваемого с заместителем министра здравоохранения РФ, заместителем председателя правительства РФ, представителем департамента оперативной информации ФСБ РФ. Он докладывал им о выполнении заданий и передавал документы.

Как сообщает Служба безопасности Украины, общая сумма арестованных активов Табачника превышает 2 млн долл. Это прежде всего недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.

В СБУ отметили, что для того, чтобы скрыть доходы от возможной конфискации в пользу государства, Табачник заранее переписал их на своих родственников.

"Впрочем, СБУ разоблачила эту схему и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала", - говорится в сообщении.

В частности, к этим активам относится: полквартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м; жилой дом площадью более 600 кв. м; 5 земельных участков в элитном коттеджном городке близ столицы общей площадью почти 1 га; банковский счет на 147 тыс. долл.

В ноябре 2022 года по материалам СБУ Табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Дмитрий Табачник - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 июля 2015 года Служба безопасности Украины объявила экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника в розыск. Ранее в том же году Генеральная прокуратура объявила Табачнику подозрение в присвоении или хищении имущества.

5 марта 2021 года в Евросоюзе сняли санкции с экс-министра образования Дмитрия Табачника. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил тогда причину исключения соратников Януковича из санкционного списка Евросоюза в том числе и тем, что украинские правоохранительные органы не продемонстрировали ощутимый прогресс в расследованиях дел окружения бывшего беглого президента. ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против экс-президента Виктора Януковича и чиновников времен его президентства в марте 2014 года за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека.

19 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны применил санкции против бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, в том числе против Табачника.

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