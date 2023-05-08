Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

Российские оккупационные войска за сутки совершили около 30 атак на четырех самых горячих направлениях.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка", - сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Ивановского и временного оврага. Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечино, обстрелял 13 населенных пунктов Донецкой области.

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На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял ряд населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. В то же время, вражеские обстрелы подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Лиманском направлении противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел.

"Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области и Ямполовка и Спорное Донецкой области", - отмечают в Генштабе.

Оккупанты обстреливали из различных видов оружия населенные пункты ряда областей.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. При этом обстреливает населенные пункты в этих областях. В частности, в течение суток совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них - Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Война в Украине-последние новости

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери врага по состоянию на утро 8 мая составили 194 тыс. 970 человек. Украинские защитники уничтожили 540 оккупантов.

Что касается Бахмута, оккупанты продолжают пытаться захватить город. За эти сутки произошло 29 боестолкновений на Бахмутском направлении.

По мнению экспертов, президент РФ Владимир Путин может заявить о выполнении задач так называемой "СВО" и переформатировать действия на фронте.

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