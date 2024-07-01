В случае работы этой установки обломки сбитых ракет и разгонные блоки самих ракет-перехватчиков будут падать на головы отдыхающим.

Россияне продолжают ставить свои системы ПВО рядом с пляжами в Крыму. Очередной такой факт зафиксировали наблюдатели партизанского движения "АТЕШ".

"Рашисты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса. Его разместили прямо над пляжем, вновь ставя под угрозу местное население", – говорится в сообщении партизан в Телеграме.

На опубликованных снимках зафиксирован зенитно-ракетный комплекс "Тор М2КМ" в оккупированном Севастополе.

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"Скорее всего это одна из последних фотографий этого комплекса", – пишут партизаны, намекая на скорый прилет украинской ракеты по данной установке.

Судя по указанной АТЕШ геолокации, россияне поставили "Тор" в западной курортной части Севастополя. В радиусе 1-2 км от позиции ЗРК находятся несколько пляжей, аквапарк, отели и большой Парк Победы.

Что собой представляет ЗРК "Тор"

"Тор" — советский и российский зенитный ракетный комплекс малой дальности. Предназначен для прикрытия важных стационарных объектов и первого эшелона сухопутных войск от ударов крылатых ракет, БПЛА, самолётов и вертолётов. Может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Комплекс "Тор" производился в СССР с 1983 года и продолжает производиться в современной России. Последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемая в войска с 2016 года — ЗРК "Тор-М2".

В состав зенитно-ракетного комплекса входят несколько элементов на отдельных шасси:

Боевая машина, которая объединяет в себе системы поиска, обнаружения, определения и сопровождения целей, а также средства наведения и пуска зенитных управляемых ракет.

Станция обнаружения целей с наземным радиолокационным запросчиком и системой стабилизации антенны.

Станция наведения с дублирующим электронно-оптическим визиром с телевизионным и тепловизионным каналами.

"Тор" способен поражать воздушные цели на дистанции от 1 до 16 км и на высоте до 10 км.

Экспортная цена 1 комплекса, по состоянию на 2020 год, составляла около 50-60 млн.

Трагедия на пляже в Учкуевке

Как писал УНИАН, 23 июня российские оккупанты сообщили о ракетной атаке по Севастополю. По словам российского Минобороны, ВСУ атаковали пятью ракетами ATACMS, четыре из них якобы сбили, а пятую так "удачно" перехватили, что она сработала над пляжем поселка Учкуевка рядом с Севастополем.

В результате этого погибло несколько отдыхающих, в том числе дети. Еще около сотни получили ранения.

Несмотря на то, что Минобороны РФ прямо признало, что ракета взорвалась над пляжем из-за работы российской же системы ПВО, это не помешало россиянам обвинить ВСУ и США в целенаправленных ударах по гражданским.

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