В частности, как отметил Боррель, оборонно-промышленный комплекс Европейского союза растет.

До конца года Украине будет предоставлено 1 миллион необходимых стране боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и по политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга сегодня в Киеве.

"Украина остается нашим самым большим приоритетом", - сказал он.

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Он добавил, что ЕС должен предоставить нашему государству все, в чем оно нуждается до победы. В то же время высокий представитель Евросоюза анонсировал, что до конца года Украине будет предоставлено 1 миллион необходимых Украине боеприпасов.

"Продолжает расти и развиваться оборонно-промышленный комплекс Европейского союза. Уже можно констатировать, что его способность повысилась на 40%", - сказал Боррель.

При этом, он отметил, что может назвать конкретное количество, которое касается боеприпасов.

"До конца этого года мы рассчитываем на 1 155 тысяч", - сказал Боррель.

Кроме того, он рассказал, что утром из-за атаки российских оккупантов был вынужден вместе с командой спускаться в бомбоубежище.

"Хотел бы почтить всех тех гражданских, которые погибли или пострадали в результате атаки, которая была совершена Россией этой ночью. Мы вместе с командой должны были спускаться этим утром в бомбоубежище. Понимаю, что с начала полномасштабной войны украинцам приходилось так спускаться в бомбоубежище более 40 тысяч раз", - подчеркнул высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам.

Миллион боеприпасов для Украины - главные новости

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Дании Метте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте заявили, что Европейский Союз должен осуществить реальные действия по вооружению Украины, ЕС до сих пор не выполнил обязательства по предоставлению Киеву 1 миллиона снарядов, и "наши усилия не должны угаснуть".

Лидеры стран подчеркнули, что Европе нужны коллективные усилия, чтобы вооружить Украину в долгосрочной перспективе, поскольку ВСУ "продолжают отражать полномасштабное вторжение президента России Владимира Путина".

Кроме того, в Брюсселе заявили, что украинцам не следует волноваться из-за ослабления поддержки Евросоюза, несмотря на смещение фокуса на конфликт на Ближний Восток. В Европе заверили, что Украина стоит первым пунктом в повестке дня.

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