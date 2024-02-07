Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркивает, что помогать Украине - это не о щедрости, а о заботе для Европы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Высокий представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз в целом за почти два года полнометражной войны предоставил Украине помощи на 88 млрд евро. На военную поддержку из этих средств было направлено 28 млрд евро.
"Конечно, мы должны делать больше и быстрее", - подчеркнул Боррель.
Также, главный дипломат ЕС добавил, что в военных академиях нескольких стран-членов ЕС было подготовлено 40 тысяч украинских солдат. Как сказал Боррель, хорошо обученный солдат - это спасение жизни.
"Мы договорились о создании условий по ускорению поставок боеприпасов и ракет. Это рабочий прогресс. Он ускоряется. И до конца года мы пожертвуем Вооруженным силам Украины 1 миллион 155 тысяч снарядов. Динамика растет. С марта и до конца года целевой показатель составляет 631 тыс", - подчеркнул Боррель.
Он уточнил, что поставки снарядов в Украину будут состоять из бесплатных пожертвований и коммерческого экспорта.
Высокий представитель ЕС также отметил важность объединения усилий оборонной промышленности стран-членов ЕС и Украины для создания синергии и способности производить больше оружия в Украине.
"И мы делаем это. Мы предоставляем полный приоритет поставкам в Украину, откладывая даже пополнение запасов для наших армий и перенаправляя экспорт из третьих стран для того, чтобы выполнить приоритеты, которые Украина передает нашей оборонной промышленности", - сказал Боррель.
Он уточнил, что европейская оборонная промышленность увеличила производственные способности на 40% с момента начала войны.
Боррель подчеркнул, что война России против Украины - это угроза для европейцев.
"Мы должны в нашем поведении проявлять солидарность с вами не просто, чтобы продемонстрировать солидарность с другом, но и в наших собственных интересах. И это то, что европейцы должны понять: что это не только вопрос щедрости - это вопрос заботы о себе, потому что ваша безопасность - это наша безопасность", - подчеркнул Боррель.
Он подчеркнул, что для того, чтобы выиграть войну - надо выиграть мир.
В этой связи, как пояснил Боррель, Украина должна быть сильным государством, чтобы быть способной выплачивать зарплаты и пенсии. Также должны работать все государственные службы во время войны.
"Это требует финансовой поддержки столько же, сколько и военной поддержки для того, чтобы выиграть войну", - сказал Боррель.
Высокий представитель ЕС выражает убеждение, что до конца месяца Европейский парламент и Совет ЕС окончательно одобрят предложение о создании Украинского фонда объемом 50 млрд евро.
Кроме того, он надеется, что до конца февраля будет перезагружен Европейский фонд мира, с помощью которого делаются закупки оружия для Украины, чтобы можно было продолжать оказывать военную поддержку.
Боррель уверяет, что Евросоюз настроен поддерживать Украину не по принципу "столько, сколько нужно", а по принципу "чего бы это ни стоило", не в плане определения временных рамок, а в плане количества, качества и срочности.
Помощь Украине от ЕС - детали
1 февраля главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.
В то же время, лидеры Европейского союза ожидают, что до начала марта 2024 года Совет ЕС поддержит предложение о создании Фонда помощи Украины как составляющей европейского фонда мира, из которого осуществляются закупки оружия для Украины. Речь идет о спецфонде на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро.