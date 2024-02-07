Главный дипломат ЕС рассказал, что в военных академиях нескольких стран-членов ЕС было подготовлено 40 тысяч украинских солдат.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркивает, что помогать Украине - это не о щедрости, а о заботе для Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз в целом за почти два года полнометражной войны предоставил Украине помощи на 88 млрд евро. На военную поддержку из этих средств было направлено 28 млрд евро.

Видео дня

"Конечно, мы должны делать больше и быстрее", - подчеркнул Боррель.

Также, главный дипломат ЕС добавил, что в военных академиях нескольких стран-членов ЕС было подготовлено 40 тысяч украинских солдат. Как сказал Боррель, хорошо обученный солдат - это спасение жизни.

"Мы договорились о создании условий по ускорению поставок боеприпасов и ракет. Это рабочий прогресс. Он ускоряется. И до конца года мы пожертвуем Вооруженным силам Украины 1 миллион 155 тысяч снарядов. Динамика растет. С марта и до конца года целевой показатель составляет 631 тыс", - подчеркнул Боррель.

Он уточнил, что поставки снарядов в Украину будут состоять из бесплатных пожертвований и коммерческого экспорта.

Высокий представитель ЕС также отметил важность объединения усилий оборонной промышленности стран-членов ЕС и Украины для создания синергии и способности производить больше оружия в Украине.

"И мы делаем это. Мы предоставляем полный приоритет поставкам в Украину, откладывая даже пополнение запасов для наших армий и перенаправляя экспорт из третьих стран для того, чтобы выполнить приоритеты, которые Украина передает нашей оборонной промышленности", - сказал Боррель.

Он уточнил, что европейская оборонная промышленность увеличила производственные способности на 40% с момента начала войны.

Боррель подчеркнул, что война России против Украины - это угроза для европейцев.

"Мы должны в нашем поведении проявлять солидарность с вами не просто, чтобы продемонстрировать солидарность с другом, но и в наших собственных интересах. И это то, что европейцы должны понять: что это не только вопрос щедрости - это вопрос заботы о себе, потому что ваша безопасность - это наша безопасность", - подчеркнул Боррель.

Он подчеркнул, что для того, чтобы выиграть войну - надо выиграть мир.

В этой связи, как пояснил Боррель, Украина должна быть сильным государством, чтобы быть способной выплачивать зарплаты и пенсии. Также должны работать все государственные службы во время войны.

"Это требует финансовой поддержки столько же, сколько и военной поддержки для того, чтобы выиграть войну", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС выражает убеждение, что до конца месяца Европейский парламент и Совет ЕС окончательно одобрят предложение о создании Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

Кроме того, он надеется, что до конца февраля будет перезагружен Европейский фонд мира, с помощью которого делаются закупки оружия для Украины, чтобы можно было продолжать оказывать военную поддержку.

Боррель уверяет, что Евросоюз настроен поддерживать Украину не по принципу "столько, сколько нужно", а по принципу "чего бы это ни стоило", не в плане определения временных рамок, а в плане количества, качества и срочности.

Помощь Украине от ЕС - детали

1 февраля главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

В то же время, лидеры Европейского союза ожидают, что до начала марта 2024 года Совет ЕС поддержит предложение о создании Фонда помощи Украины как составляющей европейского фонда мира, из которого осуществляются закупки оружия для Украины. Речь идет о спецфонде на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: