В Альянсе предупредили, что агрессия против Украины будет дорого стоить РФ.

На заседании состоялось обсуждение ситуации с безопасностью в регионе, продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ, в частности — наращивание военной мощи в Украине и на границах. По словам Столтенберга, присутствовали министры иностранных дел Грузии и Украины.

"Нам нужно сохранять бдительность, избегать эскалации", — убежден Генсекретарь НАТО.

Столтенберг заверил, что министры придерживаются общей позиции касательно того, какой должна быть реакция партнеров Украины в случае вторжения РФ.

"Министры четко дали понять: любая агрессия России в будущем будет дорого стоить для нее, повлечет серьезные политические и экономические последствия", — заявил Генсекретарь НАТО.

Также Столтенберг подчеркнул, что Грузия и Украина являются давними и близкими партнерами НАТО, вносят свой вклад в миссии и операции Альянса, стремятся к членству.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце октября издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны назвали "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые подтверждали сообщения, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в ноябрьском интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января - начале февраля 2022 года.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и напротив указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

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Автор: Анастасия Печенюк