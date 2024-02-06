Изначально иранская сторона хотела продавать России Shahed-136 по цене 375 тыс. долларов за единицу.

Россия закупила в Иране дроны типа Shahed-136 за меньшую стоимость, чем предполагалось изначально. Об этом со ссылкой на группу хакеров Prana Network сообщает Милитарный.

Изначально иранская сторона хотела продавать России Shahed-136 по цене 375 тыс. долларов за единицу. Однако в ходе переговоров ее снизили до 193 тыс. долларов при заказе 6000 единиц. В то же время при заказе 2000 единиц цена одного "Шахеда" составляет 290 тыс. долларов.

Известно, что общая цена контракта между Москвой и Тегераном составила 1 млрд 750 млн долларов. Сделка включала в себя 6000 комплектов БПЛА, программное обеспечение к ним, а также оборудование и технологии.

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Согласно планам на прошлый год, при условии полной локализации производства себестоимость Shahed-136 должна была составить 48,8 тысяч долларов за один БПЛА. Однако это лишь прогноз, который вряд ли оправдался. Ранее сообщалось, что Москва сталкивается с проблемами при производстве этих дронов.

Россия продает "Шахеды"

Как сообщил УНИАН, россияне продвигают новые версии "Шахедов" на международном рынке как собственные разработки. В частности, Москва предлагает реактивный М237, который является российским вариантом Shahed-238.

Но цена российских реактивных "Шахедов" оказалась заоблачной. Она составляет 1,4 млн долларов за единицу, а мобильный пункт управления стоит 3,75 млн долларов. Фактически это перечеркивает саму концепцию "Шахедов", ведь такая цена не позволит массово закупать и использовать БПЛА.

Напомним, ранее один Shahed-238 уже уничтожили защитники Украины. Эксперт Олег Катков отметил, что этот беспилотник имеет ту же боевую часть и дальность, что и Shahed-136, но большую скорость. Она может составлять 400-600 км в час, что в 2-3 раза превышает максимальную скорость Shahed-136.

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