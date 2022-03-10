Создание статистики пока затруднено.

За последние 15 дней в плен задались более полтысячи российских солдат, воевавших против Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Офис президента.

"Очень затруднена статистика. Потому что очень много очагов прямого боевого столкновения и пленные попадают в разные наши части. Сейчас не получается это оперативно свести в одну таблицу", - отметили в ОПУ.

По имеющейся оценке - сейчас пленных около 500-700.

Накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в плен попали за время войны 250-300 российских военнослужащих-"срочников".

Также в Украине заговорили о лагерях для российских пленных.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявлял, что с российскими пленными в Украине будут вести себя в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а впоследствии они будут работать на восстановление украинской экономики.

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