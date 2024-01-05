Это уже не первое такое повреждение, которое заставляет противника серьезно переформатировать систему своей защиты.

В результате украинской атаки на военные объекты российских оккупантов в Крыму в течение 4 января был поражен не только один командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Общественное Сопротивление.

"Не только один командный пункт поражен, действительно мощная боевая работа состоялась за минувшие сутки, в том числе и нанесено серьезное повреждение системы защиты на Крымском полуострове", - подчеркнула она.

По словам Гуменюк, это уже не первое такое повреждение, которое заставляет противника серьезно переформатировать систему своей защиты.

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"Сейчас у них снова наблюдается та же истерия с перемещением, пытаются маневрировать и располагать как сами системы защиты, так и объекты, которые они защищают в других местах", - уточнила она.

Гуменюк также отметила, что недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для "шахедов". Если раньше они использовали преимущественно мыс Чауда, то несколько мощных предыдущих атак ВСУ фиксировали пуски из-под Балаклавы.

"Именно в том направлении и работали силы обороны, чтобы не чувствовал себя враг так безопасно на этих территориях и помнил всегда, что Крым - это Украина и мы за нее боремся", - отметила она.

Кроме того, Гуменюк добавила, что взрывы вблизи Крымского моста - это больше дымовая завеса, "попытка защитить этот лишний конфигуративный объект".

"Но все же, сама озабоченность и опасения за его судьбу небезосновательны - наша боевая работа продолжается, объектов там еще много над которыми нам стоит поработать. И по каждому мощному результату, если он будет достоин объявления, мы будем обязательно оповещать", - подчеркнула руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга.

Атака на Крым 4 января

Днем 4 января в Крыму было неспокойно. Оккупационные "власти" заявили об одной из наиболее массированных атак на полуостров. Взрывы раздавались в районе Севастополя.

Позже в Генеральном штабе ВСУ заявили, что в оккупированном Крыму был поражен военный объект российских захватчиков. Ударили по командному пункту.

Вечером 4 января в Крыму второй раз за день раздавались взрывы. Оккупанты заявляли об угрозе атаки беспилотниками. Крымские телеграмм-каналы писали о звуках взрывов и работе ПВО в Сакском районе, Новороссийске, Новофедоровке, Евпатории и Вилино. Кроме того, сообщалось о перекрытии движения на Крымском мосту.

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