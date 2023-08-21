Напряжение между Киевом и Вашингтоном на фоне медленного наступления углубляется.

Официальные лица США все больше критикуют контрнаступательную стратегию Украины и мрачно оценивают ее перспективы на успех. Это углубляет напряженность между Киевом и Вашингтоном в самый критический момент войны.

Как пишет Financial Time, летом Киев начал контрнаступление против российских оккупационных сил при устойчивой поддержке США, но прогресс был медленным. Аналитики говорят, что Украине будет трудно отвоевать значительную территорию до осенних дождей, которые превращают почву в грязь.

"Никто не скажет, что все идет хорошо"

Пессимизм в отношении контрнаступления в Вашингтоне появился всего за несколько недель до завершения срока действия пакета финансирования США в размере 43 миллиардов долларов для Украины, требующего от администрации Байдена получить разрешение Конгресса на оказание дополнительной помощи.

Видео дня

"Я не думаю, что вы услышите от кого-то аргумент, что сейчас все идет хорошо", - сказал Сэмюэль Чарап, старший политолог корпорации Rand.

США и Украина изначально планировали весеннее наступление, которое должно было бы быстро отбросить российские оккупационные силы летом. Но медленный прогресс на местах побудил Киев вернуться к более традиционной тактике, а не к общеоружным маневрам, к которым украинских воинов готовили союзники.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в ее контрнаступлении. Мы не собираемся препятствовать результату. Мы не собираемся предсказывать, что произойдет, потому что эта война по своей сути была непредсказуемой, - заявил в пятницу советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как пишет издание, на этой неделе украинцы продолжали достигать небольших успехов, в частности освободили село Урожайное. Но американские официальные лица на условиях анонимности говорят, что это все больше выглядит как война на истощение, которая продлится до следующего года. В то же время все они подчеркивают, что поддержка США будет продолжаться.

"Одной из причин напряженности между американскими и украинскими официальными лицами является то, как Киев развернул свою армию. Официальные лица США поощряли Украину быть менее подверженной риску и полностью направить свои силы на главное направление контрнаступления на юге, чтобы она имела шанс прорвать российские линии, чтобы выйти к Азовскому морю, фактически перерезав сухопутный мост России на юге Украины в Крым, важный военный центр. Вашингтон также призвал Украину направить больше боевой силы на юг и прекратить концентрацию на Востоке, где задействована почти половина ее сил. Но зато Украина развернула некоторые из своих лучших боевых подразделений на востоке Украины в битве за возвращение Бахмута", - пишет издание.

"Нет волшебных палочек"

Официальные лица в Киеве, включая президента Владимира Зеленского, призвали Запад предложить Украине тяжелое вооружение, и говорят, что прогресс контрнаступления будет оставаться медленным, если Вашингтон не пришлет больше дальнобойного вооружения и авиации для его поддержки.

Но официальные лица США говорят, что американцы не изготавливают достаточно тактических баллистических ракет, чтобы помочь Украине значительно изменить ход боевых действий. Они также заявили, что затягивают поставки ракет большой дальности, которых хочет Киев, из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

Некоторые аналитики считают, что сосредоточение Киева на оружии дальнего действия неуместно, учитывая его незначительное влияние в войне, которая все чаще ведется с помощью артиллерии, включая кассетные боеприпасы, которые США недавно отправили в Украину, чтобы компенсировать сокращение поставок других боеприпасов.

"Нет волшебных палочек. Трудно утверждать, что ударные ракеты большой дальности могут решить проблему минных полей или всех этих средств защиты"... Это усложнит логистику России, но это не главная и не единственная проблема, с которой сегодня сталкиваются украинцы", - сказал Чарап.

В этом месяце президент США Джо Байден включил запланированное финансирование 13 миллиардов долларов помощи Украине в запрос на дополнительный бюджет в Конгресс. Денег хватит до конца года. Но дополнительное финансирование сталкивается с непростым путем к принятию на Капитолийском холме на фоне более широкой борьбы за уровень государственных расходов.

"Блокирование или сокращение маловероятны, но политическая борьба неизбежна, учитывая растущую озабоченность со всех сторон. Однако пока оппозиция не прекратила и даже не сократила помощь, несмотря на сильную поддержку обеих партий. Новым являются пока неутешительные результаты украинского контрнаступления", - написал Марк Кансиан, старший советник вашингтонского мозгового центра CSIS.

Даже если Конгресс одобрит последний пакет финансирования Украины, по запросу Белого дома некоторые американские чиновники и аналитики говорят, что вряд ли Вашингтон сможет предложить такой же уровень помощи Украине в следующем году, учитывая приближающиеся президентские выборы и запасы оружия.

Контрнаступление "провалилось"?

В то время как Байден оставался непреклонным в своей поддержке Украины. Дональд Трамп, его предшественник и фаворит на выдвижение в президенты от Республиканской партии, пообещал немедленно прекратить войну, если его изберут, в то время как другие претенденты от Республиканской партии на выдвижение в 2024 году выразили неоднозначность.

Согласно опросу CNN, обнародованному в этом месяце, 55% американцев сейчас выступают против увеличения финансирования Украины со стороны Конгресса, тогда как 45% поддерживают это.

Конгрессмен-республиканец Энди Харрис был непоколебимым сторонником усилий Киева, но на этой неделе на встрече в Мэриленде он заявил, что контрнаступление "провалилось", а помощь Украине теперь следует прекратить.

Он также пессимистично смотрел на ход войны: "Я больше не уверен, что ее можно выиграть".

Хотя никто в администрации Байдена не исключает прорыва до наступления зимы, мало кто выражает большой оптимизм.

"Я не думаю, что мы узнаем по крайней мере через месяц, а может и больше, принесет ли контрнаступление значительные стратегические преимущества для Украины с точки зрения восстановления территории", - сказал государственный секретарь Энтони Блинкен.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Украинское командование пересмотрело тактику действий ВСУ из-за больших потерь, понесенные в первые дни контрнаступления.

Как пишет The Economist, Украина получила лишь 60 танков "Leopard", несмотря на обещания о сотнях. Также отмечается, что у украинской армии дефицит машин для разминирования.

Еще одна проблема-преимущество России в небе. По этой причине украинский генералитет пытался отсрочить контрнаступление, насколько это было возможно.

Вас также могут заинтересовать новости: