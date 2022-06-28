Наиболее подвержены риску прекращения поставок Словакия, Венгрия и Чехия.

ЕС может потребоваться три и более лет, чтобы возместить полное прекращение поставок газа из РФ.

Как сообщает международное рейтинговое агентство Fitch, в Центральной и Восточной Европе наиболее подвержены риску прекращения поставок Словакия, Венгрия и Чехия. При этом Польша, Литва и Румыния наименее уязвимы при таком сценарии.

"Различия в смягчающих факторах означают, что последствия будут сильно различаться. Словакия, Венгрия и Чехия сочетают высокую зависимость от российского газа с отсутствием жизнеспособных краткосрочных альтернативных источников энергии. Напротив, Польша, Литва и Румыния в значительной степени обеспечили альтернативные поставки или имеют значительное внутреннее производство", - говорится в отчете.

Напомним, в США рассказали, сколько денег потеряет Россия из-за эмбарго на золото. Так, по прогнозам госсекретаря США Энтони Блинкена, страна лишится дохода в размере около $19 миллиардов в год.

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