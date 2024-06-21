По словам Александра Мусиенко, у врага не получилось реализовать свой план по большому летнему наступлению.

Российско-украинская война продолжается и Силам обороны надо наносить как можно больше потерь оккупантам, чтобы иметь возможность перехватить инициативу, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"У нас сейчас задача в этой обороне, в которой находятся украинские силы - это иметь возможность наносить врагу такие потери в живой силе, которые им будет трудно компенсировать в течение месяца. И мы подходим к этому. В мае мы еще не смогли, к сожалению. Поскольку враг сумел восстановить свои силы и даже немного больше взять. А вот в июне, с прицелом на июль мы на этот выйдем, чтобы осенью уже врага остановить. Чтобы они уже не имели возможность такого ползучего наступления", - пояснил Мусиенко в эфире телемарафона.

Он также добавил, что кроме уничтожения личного состава врага, Силам обороны важно и формировать собственные резервы, чтобы в дальнейшем иметь возможность перехватить инициативу на фронте.

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"В чем замысел России - они, действуя по всей линии фронта, пытаются разматывать наши резервы. А что такое резерв - это те войска, которые есть, не непосредственно в боевых действиях, но ждут момента, когда враг совершит ошибку. Или когда мы создадим перспективы, чтобы на том или ином участке перехватить инициативу и вытеснить врага с определенных рубежей", - добавил Мусиенко.

Эксперт также прокомментировал российское наступление, которое оккупанты планировали на конец весны - начало лета 2024 года. По его словам, оккупантам не удалось реализовать основные свои задачи и сейчас они вынуждены применять тактику "ползучего наступления".

"Наступление на Торецк - это индикатор того, что что-то пошло не по плану. Это направление и не рассматривалось, но враг решил активизироваться и там. Ведь сейчас происходит поиск. Глобально, был замысел, что им удастся наступление на Харьковщине. Далее будут атаки на других направлениях, поскольку враг думал, что им удастся растянуть наши силы. Но все свидетельствует о том, что планы не удались", - пояснил Мусиенко.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне Генштаб обновил данные о потерях оккупантов во время полномасштабной войны. За это время враг потерял убитыми и ранеными 531 980 человек, а также пересек отметку в 8 тысяч танков.

По информации Politico, США уже второй раз ослабили свои ограничения и позволили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу, а не только тех, что находятся вблизи Харьковщины.

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