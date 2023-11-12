Наши войска поразили артсредства, ПВО и 8 районов сосредоточения личного состава россиян.

За прошедшие сутки, 11 ноября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Как сообщил Генштаб в утренней сводке, бойцы из ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 средства противовоздушной обороны врага.

В то же время оккупанты нанесли 1 ракетный и 63 авиационных удара, совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате есть погибшие и раненые среди гражданских. Жилые дома и другая гражданская инфраструктура также подверглись разрушениям и повреждениям.

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Ночью Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59. информация о последствиях пока уточняется.

"Авиационным ударам подверглись: Чуйковка Сумской области; Кисловка, Степная Новоселовка, Копанки, Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Терны, Новобахмутовка, Клещиевка, Андреевка, Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Катериновка, Урожайное, Старомайорское, Шахтерское Донецкой области; Работино Запорожской области; Тягинка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в ведомстве.

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Как ранее сообщал УНИАН, "горячее всего" сейчас на Авдеевском, Марьинском и бахмутском направлениях.

Согласно ISW, наши войска атаковали и на левом берегу Херсонщины - вблизи Пойм (10 км юго-восточнее Херсона), Песчановки, Подстепного и Крынок.

Для РФ в Украине на многих проблемных участках фронта управляемые авиабомбы стали "спасательным кругом", и оккупанты на максимум выводят их применение. Пока украинские войска эту проблему не решат, "говорить о каких-то масштабных и стремительных прорывах не приходится", поделился мнением военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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