По данным разведки, укомплектованность оккупационных военных объединений на востоке Украины составляет до 80%.

На оккупированном Донбассе численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тыс. человек.

Читайте такжеОбстрелы, диверсанты и БПЛА: оккупанты активизировались на Донбассе, несмотря на перемириеОб этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий, говорится в сообщении на сайте ГУР.

В частности, комментируя проведение российской оккупационной администрацией проверки мобилизационной готовности, Скибицкий отметил, что более укомплектованными являются тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была выявлена в ходе проверок 1 и 2 "армейских корпусов" комиссией Генерального штаба Вооруженных сил России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранения недостатков", - заявил представитель ГУР.

По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тыс. человек. В 1 и 2 "армейских корпусах" проходят службу около 3 тысяч кадровых военных ВС РФ.

В то же время, по информации военной разведки Украины, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 "АК" и уменьшение мобилизационного ресурса.

В ГУР объясняют, что это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения ОРДЛО выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

По данным разведки, укомплектованность оккупационных военных объединений на востоке Украины составляет до 80%.

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Автор: Виталий Саенко