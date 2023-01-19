По его словам, "шпионы" задерживали оформление трупов наемников.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин пожаловался, что в Луганском морге появились люди, которые симпатизируют ВСУ. Они якобы "неуважительно" относяться к трупам наемников.

Как сообщает пресс-служба Пригожина в ответ на запрос журналистки, родственники "вагнеровцев" действительно иногда не могут получить тела оккупантов. Это произошло якобы из-за халатности работников Луганского морга.

"В какой-то момент в Луганском морге скопилось достаточно большое количество тел наших погибших товарищей, бойцов ЧВК "Вагнер". На территории Луганской и Донецкой областей есть люди, которые так или иначе симпатизируют ВСУ, а некоторые прямо работают на украинскую власть и украинскую разведку. Такие шпионы-диверсанты были и в Луганском морге. Сейчас ситуация под контролем. К нашим погибшим братьям возвращено уважительное отношение", - заявил Пригожин.

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Он добавил, что трупы "вагнеровцев" теперь оформляют вовремя и отправляют "для захоронения со всеми воинскими почестями".

Потери РФ в Украине

Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили еще 760 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 118 тыс. 530 человек.

Ежедневно ВСУ "минусуют" сотни оккупантов, хоть Россия и скрывает потери. Недавно росСМИ выяснили, что бешеными темпами заканчиваются завербованные зэки-"вагнеровцы". Из 270 заключенных одной из башкирских колоний, завербованных в ЧВК "Вагнер", в настоящее время живыми осталось 30 человек.

В частности, "Вагнер" штурмует Соледар и Бахмут. Украинские военные говорят, что наемники наступают по трупам своих сослуживцев. Окрестности городов всеяны трупами.

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