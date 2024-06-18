В таком возрасте часто замедляется реакция и есть ряд проблем со здоровьем, говорит командир батальона.

Средний возраст военнослужащих 7 отдельного стрелкового батальона 65 отдельной механизированной бригады 50 лет и более. Самому старшему военнослужащему 59, но несмотря на возраст - это ответственные бойцы, которые ответственно выполняют свою работу, рассказал подполковник, командир батальнона Александр Юрин в интервью hromadske.

"Средний возраст моих бойцов - 50 лет и больше. Так вышло. Самому старшему - уже 59. Это патриотически настроенные мужчины, которые в начале полномасштабного вторжения пришли в свои ТЦК, это первая волна добровольцев", - пояснил Юрин.

По его словам, некоторые попали в 7 батальон после расформирования других подразделений, но этим бойцам тоже преимущественно за 50. Командир отметил, что в таком возрасте трудно воевать, ведь уже замедляется реакция, есть вопросы к физической форме и почти каждый военный имеет какие-то болячки.

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"У одного варикоз, у другого почки, у третьего - проблемы с позвоночником, у четвертого - с сердцем. Это сказывается, когда надо выдвигаться на позицию за 4-5 км, еще и нести на себе боезапас и воду на много дней. Однако ребята надежные, понимают свой долг. Сейчас такая ситуация, что каждый человек в подразделении важен - или ему 50, или 59", - поделился подполковник.

Как известно, Юрин и сам сверстник многих своих подчиненных, ведь в ноябре прошлого года отметил 50-летний юбилей. Он рассказал, что, как кадровый военный, считает свои годы как "два за один".

Издание отметило, что еще при СССР Юрин закончил Львовское военно-политическое училище, затем был политруком, а позже перешел на командную должность. Уже в 2010 году он ушел на пенсию, но в 2014 году вернулся в армию. Прослужил там 4 года и уволился по состоянию здоровья, но с начала полномасштабной войны снова пошел в ВСУ. Сначала был в ТЦК, с апреля 2023 года стал начальником штаба 7 батальона 65 ОМБр, а через четыре месяца - его командиром.

Этот батальон сформировали в феврале 2022 года в Ивано-Франковском ТЦК. Уже через полтора месяца он попал на "ноль" в Харьковской области. С тех пор непрерывно воюет на самых горячих участках фронта. С апреля 2023 и до сейчас подразделение держит позиции под Лиманом.

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Как ранее сообщал УНИАН, 17 июня оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах Донбасса, но это не предоставляет врагу новых стратегических преимуществ. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать россиян и уничтожать врага.

УНИАН также писал, что враг завяз на Харьковщине и несет огромные потери. Российские оккупанты проводят безуспешные действия на севере региона, пытаются продвинуться вперед, создать себе некий "пояс безопасности" и "буферную зону", однако Силы обороны их там остановили и взяли ситуацию под свой контроль.

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