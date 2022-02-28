Российские оккупанты также потеряли 29 самолетов и 29 вертолетов, 191 танк и 816 боевых бронированных машин.

С 24 февраля потери врага составляют около 5,3 тысячи военных.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ориентировочные суммарные потери врага с 24 февраля по 6:00 28 февраля составляют: самолетов - 29, вертолеты - 29, танки -191, боевые бронированные машины - 816, пушки - 74, ЗРК БУК - 1, Град - 21, автомобильная техника - 291, цистерны - 60, БПЛА ОТР - 3, корабли/катера - 2, средства ПВО - 5.

Потери среди личного состава - ориентировочно 5300.

"Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя", - уточнила Маляр.

Она добавила, что информацию в МОУ могут получить только по завершении боя, а бои бывают крайне длительные во времени. Поэтому поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

"Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие именно сутки произошли те или иные потери", - добавила заместитель министра обороны.

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