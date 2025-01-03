Отмечается, что Украина окажется в уникальном положении.

С начала широкомасштабного вторжения России беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали настоящим проявлением силы на поле боя. В Interesting Engineering спрогнозировали, как будет развиваться этот сегмент в 2025 году, если избранный президент США Дональд Трамп изменит ход войны. В частности, указывается, что преимущество Украины над Россией в области дронов "может сойти на нет".

В издании назвали вполне возможным вариант развития событий, при котором в текущем году военные действия завершатся.

"Если это произойдет, то нынешняя индустрия беспилотников в Украине, скорее всего, переключится на смесь более гражданских приложений или, конечно, военного экспорта", - говорится в публикации.

Видео дня

При этом в IE предположили, что с военной точки зрения Украина может применить свой опыт в асимметричной войне с использованием беспилотников против гораздо более сильного и крупного противника.

"Таким образом, она окажется в уникальном положении для консультирования и поставок странам с меньшими оборонными бюджетами по всему миру. Это, вероятно, будет означать, что ее инновации в области разведки, камикадзе и радиоэлектронной борьбы могут стать карт-бланшем для украинских поставщиков. Технологии борьбы с беспилотниками также станут важной областью постоянных исследований и разработок для Украины (и, конечно, России). За пределами ведущих игроков в войне многие страны мира продолжат относиться к беспилотникам "серьезнее" и больше интегрировать их в свои существующие военные доктрины", - отмечается в статье.

В издании прогнозируют, что и без того высокая позиция беспилотников в современной войне будет только продолжать развиваться и адаптироваться.

Если же война продолжится, то, по прогнозу издания, "шаткое положение" заставит Украину стать еще более инновационными в применении указанных технологий.

"Мы, вероятно, увидим, как украинские компании по производству дронов удвоят усилия по постепенным улучшениям проверенных технологий, а не будут делать ставку на более революционные прорывы в новых технологиях дронов, - добавили в публикации. - Хотя последнее имеет место, улучшение работы существующей технологии, вероятно, будет более важным в долгосрочной перспективе. При этом интеграция перспективных технологий, вероятно, также станет более распространенной на передовой для обоих основных участников конфликта".

Отмечается, что беспилотники останутся краеугольным камнем оборонительной стратегии Украины.

"Постепенные улучшения в автоматизации, навигации и устойчивости к радиоэлектронной борьбе повысят их эффективность, в то время как прагматичные стратегии производства обеспечат стабильные поставки. Эти разработки не только сформируют исход войны, но и переопределят роль беспилотников в современной войне и за ее пределами", - констатировали в издании.

Производство дронов в Украине - актуальное

Напомним, ранее УНИАН писал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в 2025 году произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов.

На днях в Минобороны Украины показали украинские разработки дронов на оптоволокне. Разработчики представили более 10 моделей таких дронов, способных летать на расстояние до 3 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: