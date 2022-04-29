На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины РФ усилила подразделение информационно-психологических операций в Одесской области.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Подразделение было усилено для массового вбрасывания фейков к 9 мая. Враг старается нагнетать панические настроения в регионе.
"Россияне снова врут, забрасывают нас фейками и пытаются создать информационные панические настроения накануне 2 и 9 мая, которые они почему считают сакральными", — отметил Братчук.
По его словам, оккупанты усиливают морскую и воздушную разведку с помощью беспилотников Орлан-10, чтобы разведать ситуацию вокруг инфраструктурных объектов Одессы и области.
Война в Украине:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
26 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ВСУ начали переводить на вооружение НАТО и стандарты Альянса.
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