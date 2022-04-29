Враг старается нагнетать панические настроения в регионе.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины РФ усилила подразделение информационно-психологических операций в Одесской области.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Подразделение было усилено для массового вбрасывания фейков к 9 мая. Враг старается нагнетать панические настроения в регионе.

"Россияне снова врут, забрасывают нас фейками и пытаются создать информационные панические настроения накануне 2 и 9 мая, которые они почему считают сакральными", — отметил Братчук.

По его словам, оккупанты усиливают морскую и воздушную разведку с помощью беспилотников Орлан-10, чтобы разведать ситуацию вокруг инфраструктурных объектов Одессы и области.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

26 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ВСУ начали переводить на вооружение НАТО и стандарты Альянса.

Вас также могут заинтересовать новости:

Россия пытается засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране — WSJ

РФ может потерять 6 миллиардов долларов из-за торгового эмбарго с Украиной - Опендатабот

В России признали, что в ближайшие годы "жить будет очень сложно"