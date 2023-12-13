Такие удары – это исключительно о терроризме, объяснил Катков.

Вероятнее всего, во время ночной атаки по Киеву 13 декабря российские оккупанты били ракетами 48Н6 из комплексов С-400. Силы обороны сбили все цели, что свидетельствует об огромном мастерстве, ведь на их уничтожение есть считанные секунды.

Как отметил в эфире "24 канала" военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, во время ночной атаки россияне выпустили 10 баллистических ракет, что стало своеобразным "рекордом" за все время массированных ударов по столице.

"Сегодня ночью Россия запустила наибольшее количество баллистических ракет по городу. Также это рекорд по эффективности противоракетной обороны Украины, огромный профессионализм и мастерство украинских защитников. Потому что одновременно уничтожить 10 баллистических ракет, когда речь идет о секундах на сбитие, – это огромное испытание", – подчеркнул Катков.

Эти ракеты имеют радиокомандную система наведения – враг ведет ее с помощью радиолокационной станции и указывает траекторию полета. Однако уже на высоте 1 – 1,5 км при запуске на дальности 250 км, управление ракетой теряется.

"Чем дальше осуществляется запуск – тем раньше ракета потеряет связь с РЛС. После этого она просто куда-то падает. Поэтому целями для зенитных ракет С-400 являются не отдельные объекты, а город. Куда она упадет – туда упадет. Поэтому такие удары – это исключительно о терроризме", – пояснил эксперт.

Атака РФ по Киеву 13 декабря

В 3 часа утра 13 декабря в Киеве раздались мощные взрывы. Уже после были включены сирены воздушной тревоги.

Силы обороны сбили все 10 выпущенных врагом баллистических ракет. В результате падения обломков российских ракет пострадали десятки человек, есть разрушения.

Уже впоследствии стало известно, что в результате удара пострадали 53 человека, из них шестеро детей. 20 человек были госпитализированы: в больницу попали 18 взрослых и 2 ребенка.

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