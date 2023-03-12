Из-за этого российский президент говорит о переговорах и просит перемирие.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что выход украинских сил на Азовское побережье станет началом конца для российских оккупантов.

В своем блоге он объяснил, что в этом случае Россия больше не сможет перебрасывать войска с Крыма на Донецкое направление.

"Если мы выходим на Азовское побережье, то ни о каком перебросе войск с Крыма на Донецкое направление речи быть не может. Сегодня Крымский мост не работает по своей грузоподъемности, эшелоны с техникой пройти по нему не могут, тралы с танками там тоже не проходят, так как автомобильная часть повреждена. Единственный путь снабжения военной техникой Крыма это паромные переправы", - сказал Жданов.

По словам эксперта, этот путь очень длинный и проблематичный с точки зрения логистики. Это делает Крым идеальной ловушкой.

"Почему россияне так боятся? Почему они стягивают войска под Бердянск и Мариуполь? Потому что они боятся оказаться в ловушке. Тот, кто не выйдет из Крыма до начала контрнаступления наших войск, тот - все, попадает в ловушку. Особенно в Крыму", - подчеркнул он.

По прогнозу Жданова, в этом случае российскому командованию придется снимать войска с Луганского и Донецкого направлений, чтоб не допустить прорыва наших войск на Азовское побережье. Это даст нашим силам возможность пойти в наступление на Донбасс.

"То есть у россиян качели. Мы их поймали в этом плане. Даже 400 тысяч не хватает, чтобы сбалансировать линию фронта на тысячу километров. Если мы начинаем контрнаступление на одном направлении, россиянам придется перетягивать войска с других направлений. Почему Путин бьется головой о стену и просит перемирия и переговоров? Он прекрасно понимает, как только мы будем готовы к контрнаступлению - все, кирдык. Им нечем будем защищаться, они будут метаться с одного направления на другое", - отметил эксперт.

В то же время вывод войск с полуострова в Херсонскую область также не поможет оккупантам. ВСУ уничтожат врага при таком раскладе.

"А выход из Крыма через Перекопск сюда на Херсонскую область... уже не будет 24 февраля 2022 года. Мы на Перекопске там их и положим. Нашими огневыми средствами. Второй заход на материковую часть Украины из Крыма уже не состоится", - подытожил он.

Контрнаступление ВСУ

10 марта советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ могут начать долгожданное контрнаступление уже в течение двух месяцев.

Издание NYT выяснило, что украинские защитники уже провели штабные учения, на которых отрепетировали контрнаступление.

Военный эксперт Владислав Селезнев уверен, что до середины апреля 2023 года на фронте продлится определенная оперативная пауза.

В Офисе президента заявили, что Украина получит все для возвращения своих территорий и контрнаступления.

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